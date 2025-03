Clube de Leitura em São Francisco Xavier acontece no dia 20

Posted on

Na manhã deste sábado 11, na Aldeia Renascer, bairro do Corcovado, o cacique Cristiano Kiririndju, 39 anos, da etnia tupi-guarani, tomou posse na coordenadoria de Políticas para Povos Indígenas (CPPI), que foi criada por meio do decreto 67.859/2023, do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a fim de atender a uma […]