Classificação por prioridade reduz tempo de espera por ressonância na Rede de Saúde de João Pessoa

Buscando otimizar o fluxo para a realização de ressonância magnética na rede pública de saúde de João Pessoa, a Central de Regulação Municipal da Secretaria de Saúde (SMS) implementou um novo modelo de organização para atender aos usuários que necessitam desses exames. Utilizando um modelo de classificação por prioridade, aqueles que apresentam maior risco recebem atendimento com mais celeridade.

De acordo com Pedro Carvalho, médico regulador da Central de Regulação, o órgão tem desempenhado um papel fundamental na organização e priorização das ressonâncias. “Anteriormente, todos os pacientes aguardavam seus exames de forma cronológica, sem distinção por grau de urgência, sem levar em consideração o quadro de saúde de cada um. Agora, com o novo modelo, a rede proporciona um serviço mais eficiente e justo para a população, garantindo que pacientes em situação crítica sejam atendidos com prioridade”, explicou.

Ainda segundo o médico, o novo modelo contribuiu para zerar a fila de espera vermelha e amarela para este tipo de exame. “Todos os pacientes que possuem maior gravidade e necessidade imediata de diagnóstico, que solicitaram o exame em 2024, já tiveram seus exames agendados, zerando essa fila de espera”, afirmou.

A nova abordagem também trouxe benefícios diretos para os pacientes, reduzindo o tempo de espera e permitindo que o tratamento adequado seja iniciado mais rapidamente. Só nos dois primeiros meses deste ano, a Central de Regulação Municipal autorizou 1.760 ressonâncias magnéticas, que são realizadas em serviços contratualizados com a Rede Municipal de Saúde.

“Com a regulação eficiente, muitos pacientes que necessitavam do exame com urgência já tiveram seus procedimentos realizados, melhorando significativamente a qualidade do atendimento prestado”, destacou Pedro Carvalho.

Como agendar – Na Rede Municipal de Saúde, a porta de entrada para marcar exames, consultas e outros procedimentos é a Atenção Primária, por meio das equipes de saúde da família, que encaminham para a Central de Regulação a requisição de agendamento. Porém, alguns exames, consultas e procedimentos podem ser agendados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, desde que o usuário tenha requisição médica do SUS.

“A Regulação Municipal continua atuando para melhorar o acesso aos exames e garantir que os serviços de saúde pública em João Pessoa sejam cada vez mais eficazes, priorizando aqueles que mais precisam e reduzindo o tempo de espera para diagnósticos essenciais”, concluiu o médico.