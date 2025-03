Centro de Referência da Pessoa Idosa prepara programação especial para o Dia da Mulher

10/03/2025 |

Os frequentadores do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), em sua maioria mulheres, participaram, nesta segunda-feira (10), de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher. O encontro contou com a apresentação do Coral Raios de Luz, composto por idosos, e uma celebração religiosa ecumênica.

“Ser mulher é ter uma missão divina para fazer a diferença na Terra. Então, é isso que nós trazemos, fé e alegria de Deus para cada vida. Nós tivemos esse momento de fé, de celebrar a Deus e de agradecer também a vida das mulheres, que com suas histórias, com suas superações, estão aqui no Centro do Idoso trazendo alegria, renovando sua fé”, comentou a secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Benicleide Silvestre.

Arilene de Medeiros frequenta o Centro do Idoso há quinze anos e ressalta a importância desses momentos de descontração e interação com o grupo. “A maioria dos frequentadores são mulheres, então é muito importante ter esses momentos de valorização. Eu me sinto muito honrada. É sempre maravilhoso também começar o dia falando de Maria e agradecendo por tanta saúde e alegrias que temos. Agradeço por essa família que formamos aqui”, comentou.

A programação contou ainda com um lanche coletivo, aula de dança e a entrega de mudas de plantas. De acordo com a coordenadora do serviço, Mel Barros, os idosos terão diferentes atividades alusivas ao Dia da Mulher durante esta semana, com palestras e atividades desenvolvidas pelos professores. “Durante a semana, vamos promover mais momentos como este para falar do tema e relembrar a importância das mulheres”, informou.