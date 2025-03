Agência Minas Gerais | UAIs disponibilizam mais mil vagas diárias para emissão da Carteira de Identidade Nacional

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), aumentou mais mil vagas diárias para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) em todo o estado.

Agora, são disponibilizadas 11 mil vagas diariamente para agendamento. Das novas vagas, mais de 204 são na UAI Praça Sete, em Belo Horizonte.

A medida visa atender à crescente demanda para emissão do documento, especialmente na capital. A UAI Praça Sete conta, agora, com 1.621 vagas diárias. A unidade ampliou o número de guichês de atendimento de 41 para 73, e a equipe de atendimento foi dobrada, trazendo mais celeridade para o processo de emissão das identidades.

De acordo com a diretora Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado da Seplag-MG, Marina Kleinhappel, o serviço de emissão da CIN tem sido uma das principais demandas nas UAIs.

“Temos o compromisso de melhorar a prestação de serviços públicos, priorizando agilidade, qualidade e acessibilidade no atendimento à população. Com essa ampliação de vagas, esperamos conseguir atender com rapidez todos que necessitam do documento”, afirmou.

Atualmente, Minas Gerais possui 53 UAIs, distribuídas em todas as regiões do estado. Nelas, além de emitir a CIN e outros documentos, é possível realizar uma série de serviços públicos de diferentes entes, como intermediação de mão de obra, atendimentos relacionados ao trânsito, solicitação de seguro-desemprego, entre outros.

Como agendar atendimento

Para ser atendido nas UAIs, o cidadão deve realizar agendamento prévio de forma gratuita nos canais oficiais do Governo de Minas: o Portal MG e o aplicativo MG App. As vagas para emissão de identidade são liberadas de segunda a sexta-feira a partir das 7h, com um prazo de até dez dias para o agendamento.

Em situações de urgência comprovada, os cidadãos podem solicitar o agendamento excepcional por meio do canal Fale Conosco, disponível no portal do Governo de Minas.