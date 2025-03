Agência Minas Gerais | Governador destaca parceria com quem investe em Minas Gerais na inauguração da nova produção de motores da Stellantis

Relacionadas



Minas Gerais – reafirmando seu posicionamento como estado que hoje é amigo de quem quer empreender e investir – é mais uma vez o destino escolhido para produção de tecnologia de ponta. O Polo Automotivo da Stellantis em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), inaugurou, nesta terça-feira (11/3), o TechMobility – Centro Stellantis de Desenvolvimento de Produto & Mobilidade Híbrido-Flex, o maior da América Latina.

O novo centro será responsável pelo desenvolvimento de motores a combustão de alta eficiência, além de tecnologias de eletrificação de baixa alta voltagem.

Na oportunidade, o governador Romeu Zema destacou a força da energia fotovoltaica de Minas Gerais, importante também para os veículos híbridos.

























“Com mais carros movidos a energia elétrica, com certeza, precisaremos de mais energia. Mesmo assim, somos, disparado, o estado que mais produz energia fotovoltaica”, disse o governador, frisando os investimentos recordes realizados pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O chefe do Executivo mineiro lembrou ainda que, em relação à geração de energia limpa, Minas Gerais tem mostrado para o mundo que é possível crescer economicamente com sustentabilidade. O estado foi o primeiro da América Latina a assinar o compromisso global Race to Zero, de neutralidade das emissões de gases de efeito estufa até 2050.

“A Stellantis é líder na produção e comercialização de veículos, estamos investindo em novos negócios relacionados à mobilidade. Estamos gerando também muitos empregos para a população”, afirmou o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano.

A agenda também contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, parlamentares, entre outros convidados.

Pelo Governo de Minas, estiveram presentes, ainda, os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Mila Corrêa da Costa/span>; (clique ou passe o cursor do mouse) , e de Fazenda (SEF), Luiz Claudio Gomes.

Geração de empregos para Minas Gerais

A Stellantis informou que 1,9 mil pessoas serão contratadas para trabalhar na nova fábrica, sendo eles 400 engenheiros. O governador de Minas celebrou a tendência que o estado tem registrado na criação de postos de trabalho.





















Parceria com a Stellantis

A Stellantis, é responsável por marcas como Fiat, Citroën, Jeep, Peugeot e Ram. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), mantém uma parceria com a Stellantis e, no primeiro semestre do ano passado, Zema esteve no anúncio do aporte de R$ 14 bilhões da empresa na fábrica em Betim.

Em dezembro, o grupo Stellantis apresentou os novos modelos Fiat Fastback e Fiat Pulse híbridos-flex, equipados com a tecnologia Bio-Hybrid. Os veículos foram desenvolvidos pelo Centro de Engenharia da Stellantis na América do Sul e produzidos no Polo Automotivo de Betim.

“Todos os diretores do grupo têm meu telefone. No início do meu governo, eu disse a eles que qualquer entrave no Governo de Minas, eu faria o possível para resolver. Gerador de emprego merece e tem respeito aqui Minas Gerais”, pontuou o governador.

“A Stellantis é líder na produção e comercialização de veículos, estamos investindo em novos negócios relacionados à mobilidade. Estamos gerando também muitos empregos para a população”, afirmou o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano.