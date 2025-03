Agência Minas Gerais | Cemig oferece condições especiais de parcelamento na Semana do Consumidor

Durante a semana em que acontece o Dia do Consumidor, a Cemig apresenta uma condição especial para clientes com contas de energia em atraso. Entre os dias 10/3 e 17/3, será possível negociar débitos junto à companhia com uma entrada reduzida ou optar pelo parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito.

As negociações podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da Cemig, como o aplicativo Cemig Atende, o WhatsApp (31) 3506-1160 ou presencialmente nos postos de atendimento espalhados por todo o estado de Minas Gerais.

O supervisor de Relacionamento com Clientes da Cemig, Alexandre Ribeiro, detalha as condições especiais disponibilizadas pela Cemig nesta semana.

“O cliente poderá negociar os débitos com entrada reduzida de 30% do total do débito e parcelar o restante em até 12 vezes. Em condições normais, essa entrada seria de 50%. Além disso, há a opção de parcelar a dívida em até 21 vezes pelo cartão de crédito, sem juros de financiamento. Para a negociação, é importante que o cliente tenha em mãos um documento de identificação, o número do CPF ou CNPJ do titular da conta e o número da instalação presente nas faturas”, explica.

Saiba como e onde fazer o parcelamento:

Cemig Atende Web

No Portal Cemig é possível o cliente parcelar débitos em até 12 vezes com entrada a partir de 30% e juros de financiamento reduzidos no período de 10/3 a 17/3.

Para utilizar este canal, deve acessar o Portal Cemig, escolher a opção “Segunda Via e Pagamento de Contas” e seguir as instruções.

Após a confirmação, será disponibilizado um arquivo em PDF do TARD (Termo de Acordo e Reconhecimento da Dívida) e o boleto para pagamento da entrada, que deve ser paga na data de emissão.

Presencial ou pelo WhatsApp

Entre 10 e 17/3, os clientes também podem aderir à negociação especial nas Agências e postos de atendimento presencial da companhia ou pelo WhatsApp (31)3506-1160. Nesta opção, além de clientes poderem solicitar o parcelamento em até 12 vezes com 30% de entrada, também há a opção de realizar o parcelamento por meio do cartão de crédito em até 21 vezes sem juros de financiamento e sem entrada.