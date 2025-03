Agência Minas Gerais | Agência Móvel da Copasa leva atendimento à população em Belo Horizonte e Contagem

Aproveitando as comemorações e ações para a Semana do Consumidor, a Copasa colocou duas Agências Móveis para realização de atendimento itinerante em Belo Horizonte e Contagem. Essa iniciativa tem como objetivo proporcionar mais comodidade e acessibilidade para as pessoas que buscam o atendimento presencial, levando acesso aos serviços comerciais oferecidos pela empresa e fortalecendo a relação com o cliente.

Em Belo Horizonte, Agência Móvel ficará estacionada na Avenida Amazonas, número 322, ao lado do Cine Theatro Brasil, em BH, no centro de BH. Os atendimentos vão acontecer de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, de 10/3 a 4/3.

Já em Contagem, ação especial de atendimento ao público durante a Semana do Consumidor está sendo realizada devido a uma parceria com o Procon do município. A Agência Móvel da Copasa vai funcionar em um espaço totalmente dedicado a essa iniciativa na Avenida João César de Oliveira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, entre os dias 11/3 e 21/3.

Por meio do veículo adaptado, os clientes poderão solicitar diversos serviços, entre eles: negociações de débitos com descontos e condições especiais de pagamento, atualização de cadastro, ligação de água e esgoto, mudança de titularidade, segunda via de contas, análise de valores da fatura, comunicar vazamentos, entre outros.

A inclusão na tarifa social, benefício que concede até 50% de desconto nas contas da Copasa, também poderá ser solicitada na Agência Móvel. Para ter direito, o cliente deverá apresentar folha resumo do CAD Único, comprovante de endereço, documentos pessoais e, além disso, a renda por pessoa deve ser menor ou igual a um salário mínimo.

Importante destacar que todos os serviços também estão disponíveis nos canais de relacionamento: Central de Atendimento 0800 0300 115; Agência Virtual no site www.copasa.com.br; ou pelo aplicativo Copasa Digital, disponível para IOS ou Android.

As ocorrências também podem ser registradas pela WebChat (acesso pelo site) ou pelo WhatsApp (31) 99770 7000, ambos com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábado, domingo e feriados (exceto nacionais) das 8h às 12h.

Durante o período de atendimento, as equipes da empresa também vão orientar as pessoas que comparecerem ao local sobre consumo consciente da água, relação entre saneamento básico e saúde e preservação ambiental.

A iniciativa é idealizada em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento Comercial e Gerência de Relacionamento com o Cliente, com o apoio da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável.