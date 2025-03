Vasco x Santos ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (30/03)

A partida entre Vasco x Santos é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (30) às 18h3 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Vasco como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Vasco x Santos: Expectativas para a Primeira Rodada do Campeonato Brasileiro 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 começa com grandes expectativas para o Vasco da Gama, que enfrenta o Santos na primeira rodada, no dia 30 de março, às 18h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida promete ser uma disputa emocionante, e os torcedores do Vasco esperam um bom início de campeonato.

Onde Assistir?

Para a alegria dos fãs, a Record promete transmitir a partida ao vivo, garantindo que os torcedores possam acompanhar todos os lances desse confronto direto pela competição. A emissora, que tem se fortalecido como alternativa de transmissão de futebol, traz uma grande expectativa para o público que acompanha o futebol nacional.

O Vasco enfrentará o Santos, que tem se mostrado um time competitivo, e a expectativa é de uma partida muito equilibrada, já que ambos buscam pontos preciosos para uma boa colocação no campeonato.

Últimos Encontros entre Vasco e Santos

O histórico recente mostra uma disputa acirrada entre os dois clubes. Nos últimos cinco jogos, o Santos venceu o Vasco em quatro ocasiões, com destaque para uma vitória de 4 a 1 no último encontro, disputado em 1 de outubro de 2023. No entanto, o Vasco conseguiu uma vitória por 1 a 0 em dezembro de 2020, o que traz um alento à torcida carioca.

A partida do dia 30 de março será fundamental para o Vasco, que busca melhorar seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida e a expectativa da transmissão da Record, o time espera iniciar a competição com o pé direito.

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

