Sorocaba realiza campanha de combate à tuberculose nas unidades de saúde – Agência de Notícias

Posted on

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta sexta-feira (14) mais 151 veículos escolares para 128 municípios do Estado de São Paulo. Acompanhado do secretário da Educação, Renato Feder, o governador destacou a importância da iniciativa para a educação no Estado e o investimento de R$ 41,3 milhões nos veículos. “A parceria com os municípios é […]