SES abre chamada para coletânea de boas práticas em nutrição – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Coletânea busca valorizar e divulgar experiências bem-sucedidas em alimentação e nutrição para fortalecer a saúde pública no Estado

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência de Alimentação e Nutrição, anuncia o lançamento da Coletânea de Experiências em Alimentação e Nutrição do Estado, com o objetivo de identificar, valorizar e divulgar ações bem-sucedidas relacionadas à PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição) e outras políticas públicas.

A iniciativa visa fortalecer as práticas de saúde no SUS (Sistema Único de Saúde) e promover o intercâmbio de inovações que têm potencial para impactar positivamente a qualidade de vida dos cidadãos.

O chamamento para a coletânea busca, principalmente, apresentar experiências exitosas em diversos eixos da saúde alimentar e nutricional, como a promoção da alimentação saudável, prevenção da obesidade e condições crônicas não transmissíveis, além de estimular a criação de ambientes alimentares saudáveis e a melhoria da gestão das ações de nutrição.

As experiências selecionadas serão hospedadas no “Mapa de Experiências de Promoção, Prevenção e Cuidado em Saúde no MS”, disponível no site Nutrição|MS.

Para o gerente de Alimentação e Nutrição da SES, Anderson Holsbach, a iniciativa é um passo importante para mapear experiências que estão dando certo em âmbito local, para poder estimular outros profissionais de saúde a implementarem as ações de alimentação e nutrição.

“Além disso, existem muitos trabalhos de qualidade sendo realizados e que precisam ser valorizados, então essa é uma forma que a gente encontrou de valorizar os trabalhos e os idealizadores. Esperamos que os profissionais que trabalham com a promoção das ações de alimentação e nutrição, de atividade física e de saúde de forma geral, em especial da APS (Atenção Primária à Saúde), submetam suas ações para dar visibilidade para o que as Secretarias Municipais de Saúde e demais secretarias afins realizam em prol da população”, afirma.

A coletânea, que tem caráter permanente, conta com o apoio da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do OCCA (Observatório de Condições Crônicas e Alimentação), e da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). As experiências enviadas serão avaliadas por uma comissão técnica e, as melhores, premiadas com a publicação em um e-book e destacadas em eventos importantes, como o II CONUT-MS (Congresso de Nutrição de Mato Grosso do Sul).

A coleta de experiências está aberta para profissionais e gestores do SUS e de outras instituições que atuam em saúde pública, com prazos estabelecidos para a submissão entre 6 de março e 15 de abril de 2025.

Os trabalhos serão avaliados de acordo com critérios como relevância social, inovação, aplicabilidade e integração com outras políticas públicas, com a chance de os três melhores relatos serem premiados com isenção de inscrição para o congresso, além de participação em mesas temáticas.

Para mais informações, interessados podem acessar o site Nutrição|MS ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].

O cronograma de ações inclui a publicação final dos trabalhos selecionados até 15 de maio de 2025, com o lançamento do e-book previsto para outubro do mesmo ano. A iniciativa reforça o compromisso de Mato Grosso do Sul com a promoção da saúde e o fortalecimento das políticas públicas que beneficiam toda a população.

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Foto: Bruno Rezende/Secom