Santa Casa amplia leitos e revitaliza recepção do prédio para atendimento público – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves (Secom/Sorocaba)

Autoridades municipais e estaduais reuniram-se, na manhã desta segunda-feira (10), para a solenidade de inauguração da recepção revitalizada e dos novos quartos da enfermaria cirúrgica da Santa Casa de Sorocaba. Os espaços contaram com apoio de parceiros da iniciativa privada e recursos da tabela SUS do governo estadual.

Com a ampliação, a Santa Casa aumentará sua capacidade de atendimento e aprimorará o serviço público oferecido aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). “Ao todo, funcionarão 60 leitos. Melhorar e ampliar este serviço é motivo de muita alegria, pois a Santa Casa é um patrimônio sorocabano”, afirma o gestor da Santa Casa de Misericórdia, Padre Flávio Jorge Miguel Júnior.

Também presente, o prefeito Rodrigo Manga enalteceu o trabalho de gestão da Santa Casa e parabenizou o resultado da reforma. “A população sorocabana merece receber um atendimento de alto nível, como é o da Santa Casa, bem como usufruir de um espaço tão confortável e bonito como foi apresentado aqui hoje”, diz “Seguimos firmes no compromisso de cuidar da nossa gente e a Santa Casa é um exemplo do nosso empenho em oferecer um atendimento de excelência”, completa.

O secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, elogiou as novas alas da unidade e reforçou a continuidade de investimentos no setor para garantir benefícios à saúde da população de Sorocaba e região. “Esse é um passo importante dado pela Santa Casa, que reforça um trabalho sério e de gestão comprometida com o bem-estar dos cidadãos”, pontua.

Além do prefeito Rodrigo Manga, do padre Flávio e de Eleuses Paiva, a cerimônia contou com a presença do secretário municipal da Saúde, Dr. Magno Sauter, do presidente da Câmara Municipal Luis Santos, deputados estaduais e federais e demais vereadores.