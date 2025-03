Quais filmes vão passar Segunda (10/03) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 10/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Sessão da Tarde e Corujão I – Segunda-feira (10/03/2025)

A programação da TV Globo na próxima segunda-feira, 10 de março de 2025, promete emocionar e entreter os telespectadores com grandes sucessos do cinema. A Sessão da Tarde traz um drama poderoso e impactante, enquanto o Corujão I exibe um filme vibrante e repleto de dança. Confira os detalhes:

Sessão da Tarde – O Ódio Que Você Semeia (2018)

Título Original: The Hate U Give

The Hate U Give País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2018

2018 Direção: George Tillman Jr.

George Tillman Jr. Elenco: Amandla Stenberg, Russell Hornsby, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, Sabrina Carpenter, KJ Apa

Amandla Stenberg, Russell Hornsby, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, Sabrina Carpenter, KJ Apa Gênero: Drama

A Sessão da Tarde desta segunda-feira apresenta O Ódio Que Você Semeia, um drama forte e reflexivo baseado no best-seller de Angie Thomas. A trama acompanha Starr Carter (Amandla Stenberg), uma adolescente negra que vive entre dois mundos: o bairro pobre onde mora e a escola de elite que frequenta.

Sua vida muda completamente quando ela testemunha o assassinato de seu amigo de infância, Khalil, por um policial branco. Diante da pressão da comunidade e do sistema judicial, Starr precisa decidir se vai se calar ou lutar por justiça. O filme aborda questões sociais como racismo, violência policial e a importância da voz e da resistência.

Com uma atuação emocionante de Amandla Stenberg e um elenco de peso, O Ódio Que Você Semeia é uma produção impactante que promete emocionar e provocar reflexões no público.

Corujão I – Ela Dança, Eu Danço 3 (2010)

Título Original: Step Up 3D

Step Up 3D País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2010

2010 Direção: Jon M. Chu

Jon M. Chu Elenco: Alyson Stoner, Keith Stallworth, Rick Malambri, Adam Sevani, Sharni Vinson

Alyson Stoner, Keith Stallworth, Rick Malambri, Adam Sevani, Sharni Vinson Gênero: Drama

Para quem gosta de filmes cheios de música e dança, o Corujão I traz Ela Dança, Eu Danço 3, o terceiro filme da famosa franquia Step Up. A história acompanha um grupo de dançarinos de rua de Nova York que se vê diante do maior desafio de suas vidas: competir contra a melhor equipe de hip-hop do mundo.

Com coreografias impressionantes e uma trilha sonora vibrante, o filme é um prato cheio para os fãs de dança urbana e competições eletrizantes. A direção de Jon M. Chu garante sequências visuais incríveis, com batalhas de dança que misturam talento, criatividade e muita energia.

Se você curte filmes de dança e superação, Ela Dança, Eu Danço 3 é uma ótima escolha para a madrugada de segunda-feira!

Prepare-se para uma noite de grandes emoções na tela da Globo, com duas histórias envolventes e marcantes. Não perca!