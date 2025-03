Programação da Biblioteca Municipal reúne cultura, leitura e diversão para todas as idades

A Biblioteca Municipal de Limeira oferece uma programação diversificada para todos os públicos durante o mês de março. Toda quarta-feira, o espaço fica aberto até as 19h para atendimento à comunidade, nesta quarta-feira (12), o destaque será a Banca de Troca de Livros e Gibis. No dia 19, o Clube de Leitura debate o livro “Niketche – Uma história de poligamia”, de Paulina Chiziane. Já no dia 26, a Biblioteca promove uma sessão de jogos de tabuleiro para maiores de 9 anos. Para as crianças, no dia 28, a Hora do Conto traz histórias encantadoras com as contadoras do Recanto das Histórias. Confira:

Dias 12 / 19 / 26 (quartas-feiras) – das 17h às 19h

Literatura: Biblioteca Aberta e Banca de Trocas de Livros e Gibis

O espaço fica aberto até 19h, toda quarta-feira, para atendimento à comunidade. Na segunda quarta-feira do mês (12), além do empréstimo e devolução de livros, há a Banca de Troca de Livros e Gibis

Importante: apostilas, materiais didáticos, enciclopédias, cópias reprográficas ou livros em mau estado de conservação não são aceitos

Dia 12 (quarta-feira) – início às 18h30, no anfiteatro

Consulta Pública: Encontro Regional de Escuta para Elaboração do Plano Estadual do Livro, Leitura e Bibliotecas do Estado de São Paulo

Evento aberto a toda comunidade para discutir políticas públicas voltadas ao tema

Inscrições pelo link: https://forms.gle/apwmtpMfSqKqucCt9

OBS.: os participantes ganharão certificado

Dia 19 (quarta-feira) – às 18h15

O Clube de Leitura reúne mensalmente leitores interessados em compartilhar informações sobre autores e suas obras. Na data, o livro em discussão será: “Niketche – Uma história de poligamia”, da escritora moçambicana Paulina Chiziane

Sobre o livro: Rami é uma esposa fiel e subserviente. Ela faz o que manda a tradição, mas nem assim consegue ser amada por Tony, com quem é casada há 20 anos. Certo dia, Rami descobre que o marido tem várias amantes ― e filhos ― por todo o Moçambique, e decide conhecê-las uma a uma

Mediação: Daniele Pedroso (coordenadora da Biblioteca)

Classificação: maiores de 14 anos

Dia 26 (quarta-feira) – das 17h às 19h

Jogos de Tabuleiro, com equipe da Biblioteca

Faixa etária: maiores de 9 anos

Sobre a atividade: serão disponibilizados jogos como Detetive, Monopoly, Scrabble (palavras-cruzadas), Imagem & Ação, Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, Perfil, Quest (jogo de perguntas e respostas), Batalha Naval, entre outros

Dia 28 (sexta-feira) – às 14h30

Literatura: Hora do Conto, com as contadoras do Recanto das Histórias

Escolas e grupos devem fazer agendamento pelo telefone/WhatsApp 3442-6539

Faixa etária: livre

Sobre a atividade: as crianças poderão mergulhar no universo das histórias infantis com as contadoras Mara Belo, Amanda Hergert e Priscilla Celestino

Endereço:

A Biblioteca Municipal fica no Parque Cidade, entrada pela Portaria C – Rua Dr. José Botelho Veloso, s/nº – Vila São João