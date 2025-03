Prefeitura utiliza robôs para vídeo inspeção de galerias pluviais

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

*Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos utiliza tecnologia robótica para a vistoria das tubulações de água pluvial em todas as regiões da cidade.

A opção do uso de robôs motorizados, equipados com câmeras que transmitem imagens em tempo real para o computador dos profissionais, tem por objetivo identificar anomalias, como obstruções ou danos nas tubulações, de forma mais rápida e eficiente.

As vistorias recentes ocorreram na Rua Miguel Angel Jimenez e na Av. Maria de Lourdes Friggi, no bairro Urbanova (região oeste), além das ruas Bacabal e Juazeiro do Norte, no bairro Parque Industrial (região sul).

Este é apenas o início do processo que será contínuo. As inspeções com vídeos seguirão com foco na prevenção de problemas futuros, descobrindo entupimentos, deslocamento ou mesmo quebra de tubulação.

Caso identifique algum problema, a população pode acionar a Central 156 para solicitar uma vistoria ou, se necessário, a manutenção das tubulações.

Robôs

Os robôs de inspeção de tubulação são portáteis e guiados por controle remoto. Eles viajam dentro de uma tubulação, enquanto o inspetor humano acompanha as gravações por circuito fechado, fornecendo imagens ao vivo durante o percurso. As imagens registram pontos de interesse durante as inspeções.



