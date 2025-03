Prefeitura de Ubatuba retoma atividades na Piscina Municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Piscina Municipal de Ubatuba retomou as atividades nesta segunda-feira, 10, após um período de reforma, que aconteceu durante as férias, entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. Desde 2007, não havia uma manutenção no espaço e o objetivo principal das adaptações é deixar o espaço mais acessível para crianças, idosos e pessoas com deficiência (PcD).

Entre as adaptações realizadas no local estão a manutenção na casa de máquinas, retirada das escadas das duchas, construção de rampas na área de lava-pés, reforma dos banheiros e, ainda, serviços de retoque e pintura.

O secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza, destacou a importância das obras. “Essa reforma tem o intuito de melhorar o espaço, deixando o piso no mesmo nível da piscina, sem necessidade de descer escadas. Como trabalhamos com pessoas da melhor idade na hidroginástica, havia um grande risco de quedas e acidentes”, informou Saulo.

A revitalização é um projeto desenvolvido entre as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Obras Públicas, com um investimento de aproximadamente R$ 100.000,00 em equipamentos.