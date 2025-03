Prefeitura abre inscrições para castração e microchipagem de pets

Posted on

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerias (Ipsemg) publicou nesta sexta-feira (13/9), no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, mais uma nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público/Edital Ipsemg n°01/23. Esta é a quarta chamada de profissionais aprovados no último concurso. Os 32 novos profissionais correspondem a diversas áreas: enfermeiros, fisioterapeutas, […]