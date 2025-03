Nuno Moreira e Lucas Freitas se destacam no Vasco e viram absolutos

Nuno Moreira e Lucas Freitas se destacam no Vasco

Com a eliminação no Campeonato Carioca após mais uma derrota para o Flamengo, o Vasco da Gama agora foca na preparação para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Fábio Carille terá três semanas livres até a estreia contra o Santos, no dia 30 de março. Enquanto alguns jogadores encerraram o estadual em baixa, outros aproveitaram a competição para se destacar e ganhar espaço no elenco.

Payet e Lucas Piton perdem espaço e podem sair no meio do ano

Dimitri Payet vive um momento complicado no Vasco. Depois de ser um dos destaques do time na temporada passada, o francês teve um Carioca muito abaixo das expectativas. Sem gols, sem assistências e com baixa minutagem, o meia não conseguiu ser decisivo e terminou a competição desgastado com a torcida.

Com contrato até o meio do ano, Payet dificilmente permanecerá no clube. As negociações para renovação esfriaram e a tendência é que a diretoria busque uma saída amigável para o jogador antes do fim do vínculo.

Outro nome que teve um Carioca decepcionante foi Lucas Piton. O lateral, que sempre foi uma das principais armas ofensivas do Vasco, não conseguiu manter o nível das temporadas anteriores. Em 10 jogos, deu apenas uma assistência e se mostrou pouco efetivo no ataque. Além disso, seu desempenho defensivo foi abaixo do esperado, especialmente nos confrontos contra o Flamengo.

Com propostas de clubes do exterior e do próprio Brasil, Piton pode ser negociado no meio do ano. A diretoria já avalia opções no mercado para reforçar a lateral-esquerda.

Destaques: Nuno Moreira e Lucas Freitas ganham espaço

Se alguns jogadores não corresponderam, outros aproveitaram o Campeonato Carioca para mostrar seu valor. Um dos grandes destaques recentes do Vasco é o meia português Nuno Moreira. Recém-chegado ao clube, ele rapidamente conquistou espaço e impressionou a torcida com sua técnica e poder de decisão. Ele deu uma assistência na Copa do Brasil e marcou um belo gol contra o Flamengo na semifinal do Carioca.

Outro jogador que cresceu na reta final do estadual foi Lucas Freitas. O zagueiro começou o ano como uma opção de banco, mas aproveitou as chances e conquistou a titularidade na defesa. Suas boas atuações renderam elogios da comissão técnica, e ele deve seguir como peça importante no Brasileirão.

O que esperar do Vasco para o Campeonato Brasileiro?

Com Payet e Piton em baixa e com futuro indefinido, o Vasco deve ir ao mercado em busca de reforços para o Brasileirão. Ao mesmo tempo, jogadores como Nuno Moreira e Lucas Freitas surgem como promessas para a equipe na sequência da temporada.

A torcida agora espera que o time consiga corrigir os erros do Carioca e inicie bem a caminhada no Brasileirão. O Vasco estreia contra o Santos, no dia 30 de março, e Carille terá um período importante para ajustar o time e definir quais jogadores serão protagonistas na competição.