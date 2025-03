Moto furtada é localizada pela GCM no Jardim Nova Esperança – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba localizou no Jardim Nova Esperança, Zona Oeste da cidade, às 11h45 de domingo (9), uma motocicleta furtada. O veículo estava desaparecido desde novembro do ano passado.

A equipe da GCM foi abordada por um munícipe, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, dizendo que havia uma motocicleta na linha férrea. Ela, de fato, estava no local indicado e, ao pesquisar a numeração do chassi, houve a confirmação de que a moto, de cor azul, era produto de furto.

O veículo foi guinchado e apresentado no Plantão da Polícia, para registro da ocorrência policial.

Moto na Calçada

Também no domingo, mas às 19h50, durante patrulhamento no Parque Ouro Fino, um motociclista passou pela guarnição da GCM e a estacionou irregularmente o veículo sobre a calçada, na Rua Beatriz Ângelo Ricardo. A moto acabou autuada e recolhida ao pátio de apreensões.