Invicto, goalball joseense é tricampeão de Grand Slam

No último domingo (9), o time de Goalball Masculino do Instituto Athlon, que recebe apoio da Prefeitura de São José dos Campos, conquistou o tricampeonato do Grand Slam Interclubes de Goalball. O torneio aconteceu em Vancouver, Canadá.

A competição internacional, realizada de 7 a 9 de março, contou com 10 times, divididos em 2 chaves.

Com uma campanha invicta, os comandados do técnico Rene Quintas levantaram pela terceira vez seguida o troféu de campeão.

Fase de classificação

Quebec 0 X 10 INSTITUTO ATHLON

INSTITUTO ATHLON 13 X 3 Califórnia Crown

New Jersey Thunder 0 X 10 INSTITUTO ATHLON

INSTITUTO ATHLON 9 X 2 Seattle King Cobras

Semifinal

INSTITUTO ATHLON 8 X 5 British Columbia

Final

INSTITUTO ATHLON 14 X 8 Manticores

Mundial de Clubes

Agora, a equipe segue com os treinamentos para o próximo compromisso internacional. O time tricampeão no Canadá participará pela primeira vez do Mundial de Clubes de Goalball, realizado na Finlândia. O campeonato acontece em Maio, entre os dias 20 a 26.



