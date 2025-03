Destino Sombrio, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



“O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” é atração do Domingo Maior

O Domingo Maior desta semana traz um dos filmes de ação mais eletrizantes dos últimos anos: “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” (Terminator: Dark Fate, 2019). Sob a direção de Tim Miller (Deadpool), o longa resgata a essência dos primeiros filmes da franquia, trazendo de volta Linda Hamilton no icônico papel de Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger como o lendário T-800.

Um novo futuro ameaçado

A trama se passa anos após os eventos de O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991), ignorando os acontecimentos dos filmes posteriores. Agora, uma nova ameaça surge: um exterminador avançado, o Rev-9 (Gabriel Luna), é enviado do futuro para eliminar Dani Ramos (Natalia Reyes), uma jovem cujo destino pode mudar o curso da humanidade.

Para protegê-la, surge Grace (Mackenzie Davis), uma soldado aprimorada ciberneticamente, enviada do futuro com uma única missão: impedir que Dani seja assassinada. No meio dessa batalha intensa, Sarah Connor retorna com toda sua experiência de guerra contra as máquinas. Para derrotar o Rev-9, elas aceitam a ajuda de um velho aliado: o T-800 (Arnold Schwarzenegger), agora vivendo como Carl, uma versão reformulada do exterminador.

Ação eletrizante e nostalgia na dose certa

Com sequências de ação explosivas e efeitos visuais impressionantes, “Destino Sombrio” mantém o ritmo frenético característico da franquia, enquanto entrega uma história envolvente e emocional. O filme resgata a força de Sarah Connor, uma das heroínas mais icônicas do cinema, e apresenta uma nova geração de personagens que lutam para evitar a extinção da humanidade.

Se você é fã da franquia ou apenas quer assistir a um filme cheio de ação, adrenalina e reviravoltas, “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” é a escolha perfeita para o seu domingo à noite.

Não perca essa superprodução no Domingo Maior, um filme que traz o passado e o futuro colidindo em uma batalha épica contra as máquinas!