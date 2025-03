CRAS Centro celebra Dia Internacional da Mulher com evento especial – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro, em parceria com o Projeto Namaskar, promoverá uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta quinta-feira, 13. O evento será realizado a partir das 9h, no espaço do Projeto Namaskar, localizado na Rua Del Rey, 186, no bairro Sesmaria.

A celebração contará com um café da manhã, seguido de palestras ministradas por profissionais da área do direito. Durante as apresentações, serão abordados temas como direitos trabalhistas, previdenciários, direito de família e a Lei Maria da Penha, com o objetivo de proporcionar informações essenciais para o empoderamento das mulheres.

Com o tema “Mulheres de Direito”, o evento é aberto ao público e busca promover a conscientização sobre a importância do conhecimento jurídico como ferramenta para a garantia dos direitos das mulheres em diferentes esferas da vida.