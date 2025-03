Brasil vence Alemanha e se classifica para Mundial de Beisebol em 2026

Após 13 anos, o Brasil voltará a disputar o Mundial de Beisebol em 2026. Na virada de quinta para esta sexta-feira (7), a seleção masculina garantiu a segunda e última vaga ao derrotar a Alemanha por 6 a 4 nas Eliminatórias da Copa do Mundo – World Baseball Classic (WBC) – disputadas em Tucson, no Arizona (Estados Unidos). A primeira fase (grupos) do Mundial ocorrerá de 5 a 11 de março de 2026, com 20 países. A competição ocorrerá em três países-sedes: Japão, Estados Unidos e Porto Rico.

É O BRASIL NO MUNDIAL! ⚾🇧🇷 A seleção brasileira de beisebol venceu a Alemanha por 6 a 4 na noite desta quinta-feira, 6, e está classificada para o World Baseball Classic, a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada ano que vem.

A classificação impulsiona ainda mais a amarelinha rumo aos Jogos de Los Angeles 2028, quando a modalidade retornará ao programa olímpico. Há dois anos, a seleção já se destacara com campanha histórica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) ao faturar medalha de prata inédita. No ano passado, o Brasil foi vice-campeão no Sul-Americano.

O Brasil foi surpreendido pela Colômbia na estreia das Eliminatórias, com derrota de 5 a 0. Na segunda rodada a seleção se recuperou e cravou 9 a 7 na Alemanha. Na partida seguinte, o Brasil superou a China por 12 a 2.

A Colômbia ficou em primeiro lugar e carimbou presença no Mundial. Já Brasil e Alemanha, segundo e terceiro colocados, respectivamente, voltaram a duelar na noite de quinta (6) para decidir a última vaga, como previsto no regulamento das Eliminatórias.

Além de Brasil e Colômbia, o Mundial de Beisebol reunirá as seguintes seleções: Estados Unidos, Porto Rico, Venezuela, Panamá, Nicarágua, México, República Dominicana, Cuba, Canadá,Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Grã-Bretanha, Israel, Itália, Holanda, República Tcheca e Austrália.