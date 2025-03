Atleta sul-mato-grossense disputará Maratona das Areias e representará o Brasil no Saara – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A ultramaratonista Josy Madruga, de 47 anos, será a única mulher brasileira na Maratona das Areias (Marathon des Sables), uma das competições mais desafiadoras do mundo. A prova, que acontece em abril no deserto do Saara, no Marrocos, exige que os atletas percorram 250 quilômetros em seis dias, enfrentando temperaturas extremas, que podem chegar a 50 ºC, e carregando seus próprios suprimentos.

Josy tem trajetória consolidada no esporte sul-mato-grossense e já participou de diversas competições no estado que contaram com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). O Circuito Trail, composto por provas como o Trail Run Serra da Bodoquena, o Desafio Morro do Paxixi e o Desafio Boiadeira, foi fundamental para seu aprimoramento e preparação para encarar desafios ainda maiores.

Além de atleta, Josy também é secretária municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Rio Verde de Mato Grosso, cargo no qual incentiva a prática esportiva e o desenvolvimento do turismo esportivo na região.

“A mente precisa estar tão preparada quanto o corpo, e por isso tenho trabalhado muito a resiliência e o foco. Sei que a Maratona das Areias é um teste extremo, onde o calor, a fadiga e o isolamento podem pesar. Então, uso técnicas de visualização para me preparar para cada etapa da prova e treino sob condições adversas para fortalecer minha capacidade de adaptação. Além disso, pratico meditação e controle da respiração para manter a clareza mental, porque sei que, no deserto, o maior desafio será o que acontece dentro da minha cabeça”, explica Josy.

Josy da participou do Desafio Boiadeira, uma das provas mais acirradas do estado

Ser a única mulher brasileira na competição é motivo de orgulho e inspiração. “É um orgulho imenso e, ao mesmo tempo, um compromisso. Carregar a bandeira do Brasil nessa prova tão desafiadora significa mostrar que a força da mulher brasileira vai muito além dos limites que tentam nos impor. Quero que essa jornada sirva de inspiração para que mais mulheres se desafiem, acreditem no seu potencial e ocupem espaços que, muitas vezes, parecem inalcançáveis. Cada quilômetro percorrido no deserto será uma vitória não só minha, mas de todas as mulheres que ousam sonhar grande”, afirma.

A jornada até aqui foi marcada por desafios. Em 2021, Josy enfrentou a Covid-19, teve três paradas cardíacas e precisou ser intubada. “Houve momentos em que minha recuperação parecia impossível, mas foi ali que aprendi o verdadeiro significado da resiliência. Cada obstáculo, desde esse até as dificuldades de conciliar treinos intensos com minha vida profissional e pessoal, me fortaleceu. Hoje, olho para trás e vejo que todas essas provações me prepararam para essa aventura no deserto. Se sobrevivi àqueles momentos, sei que posso superar qualquer desafio”.

A ultramaratonista de Rio Verde já encarou terrenos hostis, em meio à mata e até no gelo

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, parabeniza a ultramaratonista e destaca a importância do apoio ao esporte para que atletas do estado alcancem feitos como esse. “A trajetória da Josy é inspiradora e um exemplo de superação. Ela já brilhou em competições dentro do nosso estado, e agora leva o nome de Mato Grosso do Sul e do Brasil para uma das provas mais desafiadoras do mundo. O Governo do Estado tem um compromisso com o fomento ao esporte, e ver uma atleta sul-mato-grossense alcançar esse nível nos enche de orgulho. Josy representa a força e a determinação dos nossos atletas, e temos certeza de que ela fará uma grande participação na Maratona das Areias”.

Agora, com a confirmação da vaga, Josy intensifica os treinos para enfrentar o deserto do Saara. A preparação inclui treinos físicos e psicológicos, além do acompanhamento médico exigido pela organização da prova. Seu próximo objetivo, após o Saara, é encarar uma nova ultramaratona, desta vez no Everest.

Comunicação Setesc

Fotos: divulgação