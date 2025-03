ASSISTIR Internazionale x Feyenoord AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Inter Milan x Feyenoord jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

Inter Milan x Feyenoord: Previsão para o Jogo da Liga dos Campeões (11/03/2025 às 16h – Horário de Brasília)

Data: 9 de março de 2025

Hora: 08:22 (Horário de Brasília: 16h)

A Inter de Milão, com um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões, busca confirmar sua classificação contra o Feyenoord na próxima terça-feira, 11 de março de 2025, no San Siro. A equipe italiana leva uma vantagem de 2 a 0 após a vitória no primeiro jogo, na semana passada, e a tarefa do time holandês é árdua diante da defesa imbatível da Inter.

Análise do Jogo:

Na última quarta-feira, o primeiro jogo foi dominado pela Inter, que venceu por 2 a 0, com gols de seus atacantes Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Esse gol também fez com que Lautaro se tornasse o maior artilheiro da história da Inter na Liga dos Campeões, superando a lenda Sandro Mazzola. O Feyenoord, por sua vez, conseguiu chegar até esta fase após disputar um play-off, mas a tarefa contra a poderosa defesa de Simone Inzaghi se mostra complicada.

Em uma temporada impressionante, a Inter tem sido imbatível na competição, com apenas uma derrota nas últimas nove partidas, e ainda lidera a Serie A, onde está em uma intensa disputa pelo título.

Feyenoord:

O time holandês, campeão europeu em 1970, precisa de uma grande reviravolta para eliminar a Inter. Eles vêm de uma série de problemas com lesões e demissões de treinadores, o que afetou sua estabilidade na temporada. Com a ausência de importantes jogadores, como o goleiro Justin Bijlow e o capitão Quinten Timber, a missão do Feyenoord se torna ainda mais desafiadora.

Previsão:

A Inter, jogando em casa, é amplamente favorita para avançar, considerando a solidez de sua defesa e o bom momento de seus atacantes. A expectativa é de uma vitória por 2 a 0, o que garantiria a classificação para as quartas de final, com um agregado de 4 a 0.

Prováveis Escalações:

Inter de Milão:

J. Martínez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; L. Martínez, Thuram.

Feyenoord:

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.

Onde assistir:

O jogo será transmitido ao vivo para o Brasil pela ESPN e plataformas de streaming, com a transmissão começando às 16h, horário de Brasília.

Não perca este grande confronto, que pode ser a última chance do Feyenoord em sua busca por uma histórica vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Acompanhe em Tempo Real no ge.