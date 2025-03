Agência Minas Gerais | Programa Pró-Mananciais leva conscientização ambiental ao Norte de Minas

Melhorar a qualidade e a quantidade das águas por meio de ações de proteção e recuperação dos mananciais são os objetivos do Programa Socioambiental de Proteção e Recuperação de Mananciais, o Pró-Mananciais. Em Divisa Alegre, no Norte de Minas, as atividades começaram em 2018, por meio de uma parceria entre Copasa, idealizadora do programa, Emater-MG e prefeitura.

O extensionista da Emater-MG no município, Ernesto Filipe Lopes, relata que o ponto fundamental para o desenvolvimento do programa é a mobilização social feita a partir da formação de Coletivos Locais de Meio Ambiente (Colmeia). O grupo é responsável pela realização de diagnósticos de bacias hidrográficas, planejamentos, execuções, monitoramentos das ações e pela capacitação dos produtores rurais na realização das atividades.

Segundo Ernesto Lopes, mais de 50 produtores estão sendo beneficiados pelo programa. Mas, no início, alguns ficaram em dúvida sobre os resultados. “Alguns ficaram receosos, mas após presenciarem os benefícios nos locais onde as ações foram executadas, mudaram de ideia e hoje grande parte das propriedades faz parte do programa”, afirma.

A chefe de Divisão Municipal de Meio Ambiente, Kérlen Sabrina Vieira Moreira, ressalta que o trabalho desenvolvido pela Emater-MG foi fundamental para que mais propriedades aderissem ao Pró-Mananciais.

“A Emater é um parceiro longevo e muito importante aqui no município, dando suporte técnico aos nossos agricultores, auxiliando em projetos e atividades desenvolvidas na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e com este programa não é diferente. Além disso, vale ressaltar que o contato e o diálogo com o produtor é facilitado por essa parceria”, comenta.

Ações e resultados

Para proteger e recuperar os mananciais de água foram realizadas nas propriedades várias ações como o cercamento de nascentes, a adequação de estradas vicinais, o plantio de mudas nativas e a construção de terraços e de bacias de contenção de água da chuva.

Kérlen Sabrina destaca que os trabalhos têm impactando diretamente na diminuição da erosão e conservação das estradas rurais, bem como no cercamento de áreas de vegetação nativa em propriedades rurais.

O agricultor Roger Spósito conta que a proposta desburocratizada e com efeito ambiental imediato foram fatores que o fizeram participar do programa. Durante os dois anos de trabalho ele já colhe os resultados.

“Tive melhoria da qualidade das águas das nascentes e córregos da fazenda. Observo também uma diminuição da extração clandestina de lenha. Isso está ocorrendo porque as pessoas compreendem que se trata de um local protegido”, afirma.