Agência Minas Gerais | Minas Gerais recupera rodovias das regiões do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), está revitalizando o pavimento em diversas rodovias nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. As melhorias já foram finalizadas nos 45,3 quilômetros da MG-308, entre Capelinha e Turmalina, e na MG-406, entre Almenara e Rubim, em um trecho de 36 quilômetros.

Atualmente, as equipes do DER-MG executam obras na MG-211, entre Satubinha e Novo Cruzeiro, trecho de 43 quilômetros, dos quais sete já estão concluídos.

Ainda na região, são executadas melhorias na MG-405, entre Jacinto e Santo Antônio do Jacinto, em um segmento de 59 quilômetros. Deste total, conforme cronograma de obras, 35,6 quilômetros serão revitalizados de imediato e os outros 23,4 quilômetros serão executados em segunda fase.

Além desses trechos, para este ano, estão previstas obras em 30 quilômetros da MGC-451, entre Carbonita e o entroncamento com a MGC-367.

DER-MG / Divulgação





As intervenções envolvem a revitalização do trecho com serviços de remendo profundo, tapa buracos, reperfilamento, micro revestimento, pintura de faixas horizontais e colocação de taxas refletivas.

As obras são executadas por meio do contrato de conservação e manutenção permanentes do DER-MG. Um tipo de trabalho realizado, continuamente, pelas 40 unidades do DER-MG no estado, que busca garantir que pequenos problemas nas rodovias não evoluam para situações mais complexas, coloquem em risco os usuários e gerem custos excessivos para os cofres públicos.

Para o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, os novos contratos de manutenção e conservação permanentes são fundamentais para garantir a vida útil das rodovias, além das condições de segurança e conforto para a população e para a competitividade na produção de bens e serviços.

“Nos últimos dois anos adotamos um novo modelo de contrato que tem o objetivo de dar uma resposta mais rápida às demandas que surgem nas rodovias estaduais, com foco no aumento da qualidade dos serviços de manutenção rotineira”, explica Tavares.