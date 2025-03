West Ham United x Newcastle Unite ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (10/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre West Ham United x Newcastle United acontece hoje, HOJE (10) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Ham ue tentará a vitória em seu território.

Previsão do Jogo: West Ham United x Newcastle United – Premier League 2024/25

Data: 10 de março de 2025

Horário: 17h (horário de Brasília)

Estádio: London Stadium

A Premier League traz um confronto importante entre West Ham United e Newcastle United, com as equipes em momentos distintos da temporada. O West Ham busca alcançar sua terceira vitória consecutiva na competição, enquanto o Newcastle, com uma série de derrotas e desfalques, luta para recuperar o ritmo antes da final da EFL Cup.

Forma das Equipes

O West Ham chega ao jogo com uma sequência de vitórias que inclui uma impressionante vitória por 2-0 sobre o Leicester, depois de derrotar o Arsenal no clássico londrino. Eles buscam repetir o bom desempenho e conquistar mais três pontos, o que os manteria distantes da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Newcastle está em um momento difícil. Com duas derrotas consecutivas, uma delas sem marcar gols, e vários jogadores importantes lesionados, a equipe de Eddie Howe está longe da forma que a levou à parte superior da tabela em temporadas anteriores. A lesão de jogadores-chave como Sven Botman e Jamaal Lascelles, além da suspensão de Anthony Gordon, dificulta a recuperação da equipe.

Previsão do Jogo

O West Ham vem mostrando consistência em sua campanha, principalmente após as vitórias contra Arsenal e Leicester, e com isso, eles têm mais chances de vencer, embora a falta de eficiência ofensiva seja uma preocupação. A defesa do Newcastle tem se mostrado vulnerável nos últimos jogos, o que dá aos Hammers uma boa oportunidade para somar os três pontos. No entanto, a equipe visitante pode tirar proveito da falta de confiança do time da casa, principalmente se Alexander Isak conseguir repetir suas boas atuações.

Escalações Prováveis:

West Ham United:

Areola; Cresswell, Kilman, Todibo; Wan-Bissaka, Soucek, Alvarez, Ward-Prowse, Scarles; Kudus, Bowen

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes

Resultado Previsto: West Ham 1-1 Newcastle

Embora o West Ham tenha vantagem pela forma recente, o Newcastle, apesar de suas dificuldades, pode conseguir um empate, interrompendo a sequência de vitórias do adversário. A luta por pontos é crucial para as duas equipes, e o equilíbrio pode ser a chave para o resultado final.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

