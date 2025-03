Watford x Millwall ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (08/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Watford x Millwall acontece hoje, HOJE (08) às 9h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Prévia do Jogo: Watford x Millwall – Campeonato Inglês – 8 de Março de 2025

No sábado, 8 de março de 2025, o Watford receberá o Millwall no Vicarage Road pela 36ª rodada do Campeonato Inglês (Championship). O Watford vem de boas atuações, buscando sua terceira vitória consecutiva, enquanto o Millwall tenta recuperar-se de derrotas recentes.

Forma Atual: O Watford ocupa a 10ª posição com 49 pontos, buscando entrar na zona de playoffs. Já o Millwall está na 12ª posição, com 45 pontos, e precisa melhorar sua campanha para ter chances de classificação.

Previsão: Com a vantagem de jogar em casa e com a boa forma recente, o Watford é favorito para vencer, mantendo sua boa campanha em casa.

Resultado Previsto: Watford 2-0 Millwall.

Previsão para o Jogo: Sunderland x Cardiff City – 8 de Março de 2025

No sábado, 8 de março de 2025, Sunderland e Cardiff City se enfrentam no Stadium of Light pela 36ª rodada do Campeonato Inglês (Championship). O Sunderland, em boa fase, busca a sua segunda vitória consecutiva, enquanto o Cardiff, que luta contra o rebaixamento, tenta reagir após uma série de resultados negativos.

Forma Atual: O Sunderland vem de uma vitória importante fora de casa contra o Sheffield Wednesday, com destaque para Eliezer Mayenda, que marcou dois gols na vitória por 2-1. A equipe ocupa a 4ª posição na tabela, 13 pontos à frente da zona de playoffs, mas com uma boa distância de 8 pontos para o segundo lugar, que garante a promoção direta para a Premier League.

Embora a promoção automática ainda pareça um desafio, o Sunderland se dedica a manter a pressão sobre os times à frente, com a intenção de conquistar uma sequência de vitórias e assegurar sua posição entre os seis primeiros.

Já o Cardiff, na 21ª posição, está em uma situação complicada, lutando para evitar o rebaixamento. Após ser derrotado por 2-0 no último fim de semana pelo Aston Villa na FA Cup, o time perdeu novamente para o Burnley na terça-feira, por 2-1, em um jogo importante para os Bluebirds. Com a defesa frágil e uma campanha difícil fora de casa, o Cardiff precisa urgentemente de uma reação.

Confronto Direto: Nos últimos encontros entre as equipes, o Sunderland levou a melhor, vencendo o Cardiff nas duas últimas partidas por 2-0, ambas em território galês. No entanto, os Bluebirds possuem um bom histórico em casa e esperam conquistar mais um bom resultado no Stadium of Light.

Escalações Possíveis:

Sunderland: Patterson; Hume, Mepham, O’Nien, Hjelde; Bellingham, Neil; Roberts, Rigg, Mundle; Mayenda.

Patterson; Hume, Mepham, O’Nien, Hjelde; Bellingham, Neil; Roberts, Rigg, Mundle; Mayenda. Cardiff City: Horvath; Fish, Goutas, Bagan; Ng, Colwill, Chambers, Mannsverk, O’Dowda; Ashford, Salech.

Análise Final: O Sunderland tem uma vantagem significativa, principalmente em casa, onde mantém uma das melhores campanhas da competição. Já o Cardiff terá dificuldades, com problemas defensivos e uma campanha de baixo desempenho fora de casa. Apesar da resistência que o Cardiff possa oferecer, a tendência é que o Sunderland vença por 2-1, consolidando ainda mais sua posição no topo da tabela e pressionando as equipes na parte superior.

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

