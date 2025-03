Rede Municipal de Saúde garante prevenção com todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização

A Prefeitura de João Pessoa garante a vacinação em diversos serviços da Rede Municipal de Saúde de segunda à sexta-feira, até as 21h, e aos sábados, até as 16h. Manter a caderneta de vacinação em dia protege não apenas quem recebe a dose da vacina, mas também grupos que não podem ser imunizados, além de garantir uma população menos vulnerável a doenças que podem ser evitadas.

Para estar protegido, basta o usuário procurar uma unidade de saúde da família (USF) ou um ponto móvel mais próximo de sua casa, munido do cartão de vacina para atualização e, dessa forma, garantir a prevenção. Para quem perdeu o cartão de vacina, pode solicitar a segunda via do documento na unidade de saúde de referência. Nos serviços de saúde há disponível vacina para todas as fases da vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Além das unidades de saúde da família, policlínicas municipais e do Centro Municipal de Imunização, a Prefeitura de João Pessoa conta com três pontos móveis para vacinação que funcionam em horário estendido, até as 21h, proporcionando uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos a um serviço de saúde durante o horário comercial. Já aos sábados, esses serviços funcionam das 8h às 16h.

Os pontos móveis estão localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá. Esses serviços ofertam todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, de rotina e as doses das campanhas ativas que protegem contra Covid-19 e dengue.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e os idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

–Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h.

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 8h às 16h.

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 8h às 16h.

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábados).

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábados).

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábados).

Vacinação domiciliar

Para ter acesso, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).