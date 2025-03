Prévia do Jogo: Celtic x Hibernian

Prévia do Jogo: Celtic vs. Hibernian – Copa da Escócia 2025

No próximo domingo, 9 de março de 2025, o Celtic recebe o Hibernian no Celtic Park para disputar a vaga nas semifinais da Copa da Escócia. O time da casa, atual campeão do torneio, vem em boa forma e busca defender o título pelo terceiro ano consecutivo. Já o Hibernian, apesar de ter sido derrotado nas últimas partidas contra o Celtic, chega com moral após uma série invicta de 15 jogos, incluindo vitórias importantes na Copa da Escócia.

Forma Recente dos Times

O Celtic, que já conquistou a Copa da Liga Escocesa e lidera o Campeonato Escocês, perdeu apenas cinco vezes em 45 jogos nesta temporada. A equipe, treinada por Brendan Rodgers, sofreu um revés recente para o próprio Hibernian por 2 a 1, mas se recuperou com vitórias contundentes, 5 a 1 sobre o Aberdeen e 5 a 2 sobre o St. Mirren. A expectativa é de que o Celtic siga firme em sua defesa do título da Copa da Escócia.

Por outro lado, o Hibernian, após um começo de temporada difícil, conseguiu se recuperar e já acumula 11 vitórias e quatro empates nos últimos 15 jogos. A equipe, comandada por David Gray, passou por Clydebank e Ayr United na Copa da Escócia e chega com confiança para enfrentar o Celtic, apesar do histórico recente desfavorável contra o time de Glasgow.

Equipe e Escalações

O Celtic terá desfalques importantes, com Auston Trusty, James Forrest e Paulo Bernardo fora devido a lesões. No entanto, o restante do elenco está à disposição, com destaque para o atacante Yang Hyun-Jun, que poderá começar como titular após marcar dois gols em sua última partida. A defesa contará com Cameron Carter-Vickers e Liam Scales, enquanto Anthony Ralston e Greg Taylor deverão atuar nas laterais.

Já o Hibernian não poderá contar com o meio-campista Joe Newell, lesionado, e a presença de Warren O’Hora ainda é dúvida. O time tende a ser o mesmo que venceu o Hearts por 2 a 1 no último fim de semana, com Martin Boyle e Kieron Bowie liderando o ataque.

Previsão do Jogo

Embora o Hibernian venha em boa fase, o Celtic é amplamente favorito, com seu time de qualidade e o apoio da torcida no Celtic Park. Espera-se uma vitória por 3 a 1 para o time da casa, que segue em busca de mais um troféu da Copa da Escócia.

Possíveis Escalações

Celtic: Schmeichel; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Engels, McGregor, McCowan; Hyun-Jun, Idah, Jota

Hibernian: Smith; Miller, Kiranga, Iredale; C. Cadden, Triantis, Moriah-Welsh, N. Cadden; Campbell; Boyle, Bowie

Conclusão

Celtic continua sendo o grande favorito para a partida, mas o Hibernian, com sua boa fase, pode surpreender. A defesa do título por parte dos Bhoys parece ser o objetivo mais provável, mas o time visitante tem mostrado que pode dar trabalho.