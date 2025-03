“Pedala Sorocaba” reúne 700 pessoas em sua terceira edição de 2025 – Agência de Notícias

A 3ª edição do “Pedala Sorocaba” 2025 reuniu, neste domingo (9), 700 pessoas entre ciclistas e patinadores. Crianças, jovens e adultos aproveitaram a manhã de sol, entre amigos e familiares, e pedalaram em diferentes vias da cidade, em um percurso de, aproximadamente, 10 km, com saída e chegada no Parque das Águas.

Os encontros do “Pedala Sorocaba” acontecem todo primeiro domingo de cada mês e pessoas de todas as idades, atletas ou não, podem participar. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio das Secretarias de Governo (Segov), de Comunicação (Secom), de Mobilidade (Semob), e da Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sitea), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Eliana de Moraes Paulino, de 47 anos, e seu marido, Valdisergio Paulino, de 49 anos, participaram pela terceira vez do Pedala Sorocaba. “Eu gosto muito e meu esposo gosta ainda mais. É um passeio agradável, onde conhecemos pessoas novas. O trajeto é tranquilo, mais leve. E queremos voltar sempre que possível”, conta.

O percurso partiu do Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre e seguiu pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, chegando até o Trevo da Vida. Já o trajeto de retorno se deu pela Avenida Dom Aguirre, chegando de volta ao Parque das Águas.

Também foram oferecidas bicicletas pelo sistema Integrabike, da Urbes, com possibilidade de devolução das bikes em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra.

Os participantes estiveram, o tempo todo, acompanhados de um carro de apoio e ambulância, além de receberem o suporte das equipes da Semob no controle do trânsito e na sinalização do tráfego, ao longo do trajeto. O Saae/Sorocaba, por sua vez, forneceu água potável no ponto de partida e chegada.