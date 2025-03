Operação de fiscalização vistoria 17 estabelecimentos em 13 bairros de Sorocaba – Agência de Notícias

Uma operação realizada pelo Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), vistoriou 17 estabelecimentos, em 13 bairros da cidade. A ação teve início na noite de sexta-feira (7) e avançou pela madrugada de sábado (8).

A iniciativa, motivada a partir de denúncias, contemplou estabelecimentos nos bairros: Barcelona, Jardim Isaura, Jardim Paulistano, Vila Augusta, Vila Leão, Central Parque, Jardim São Marcos, Júlio de Mesquita Filho, Vila Adélia, Santa Rosália, Brigadeiro Tobias, Vila Santana e Centro.

Sete locais estavam fechados no momento da fiscalização. Ao todo, foram emitidas cinco notificações por falta de alvará de funcionamento, duas notificações por obstrução de calçada, duas por produzir som fora do estabelecimento e uma multa por operar em horário especial, a partir da meia-noite e sem autorização especial.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).