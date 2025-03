Por MRNews



HISTÓRICO! Nikola Jokic Quebra Recorde ABSURDO e Entra Para a Eternidade da NBA!

Nikola Jokic fez história mais uma vez e chocou o mundo do basquete na vitória épica do Denver Nuggets sobre o Phoenix Suns por 149-141, após prorrogação, na madrugada deste sábado (8). O pivô sérvio alcançou um feito NUNCA antes registrado na NBA: um triplo-duplo 30-20-20, registrando 31 pontos, 22 assistências e 21 rebotes.

Jokic é uma Máquina e Crava seu Nome na Lenda da NBA!

Com essa atuação monumental, Jokic não apenas consolidou sua posição como um dos maiores jogadores da liga, mas também atingiu seu 29º triplo-duplo na temporada e o 159º da carreira. O Denver Nuggets chegou a ter uma vantagem de 21 pontos, mas viu o Suns reagir com Devin Booker e Kevin Durant. No entanto, na prorrogação, Jokic assumiu o controle do jogo e destruiu qualquer chance de virada!

O astro dos Nuggets brilhou ao lado de Aaron Gordon, que anotou 27 pontos e acertou sete bolas de três, e Christian Braun, que contribuiu com 25 pontos. Jamal Murray, sempre decisivo, somou 19 pontos e 8 assistências.

Phoenix Lutou, Mas Jokic Não Perdoou!

Apesar da grande atuação de Devin Booker (34 pontos e 7 assistências) e Kevin Durant (29 pontos e 9 rebotes), os Suns não conseguiram conter a genialidade de Jokic, que foi simplesmente IMPARÁVEL!

No tempo extra, Jokic comandou um início arrasador, levando os Nuggets a uma sequência de 7-0 que desestabilizou o Phoenix. Embora Durant tenha tentado reverter a situação, Denver manteve a calma e garantiu a vitória com um desempenho dominante e inesquecível.

O que esse Recorde Significa para a História da NBA?

O triplo-duplo 30-20-20 de Nikola Jokic é uma marca surreal que só reforça seu status como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Esse feito nunca havia sido registrado na liga, colocando o nome do pivô sérvio entre os imortais do basquete mundial.

Se alguém ainda duvidava de Jokic como um dos melhores jogadores da era moderna, essa atuação histórica é a resposta definitiva: ele é GIGANTE!