GCM detém homem foragido da justiça após atendimento de motolância – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na manhã de sábado (8), um homem, de 29 anos, que era procurado pela Justiça. Ele foi abordado e detido no bairro Júlio de Mesquita Filho, Zona Oeste da cidade, após ser encontrado caído em via pública, alcoolizado e com ferimento na cabeça, e foi atendido por uma motolância.

A Guarda foi solicitada pela equipe móvel do SAMU, que realizava atendimento na Rua Maria Germani, e constatou que o mesmo era procurado pela Justiça, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O acusado foi conduzido ao PA Laranjeiras e, após passar por atendimento médico, foi apresentado no Plantão da Polícia Civil onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.