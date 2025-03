Dia da mulher: evento do Fundo Social reúne centenas em Limeira

O evento “Força Feminina em Ação, promovido pelo Fundo Social de Limeira, reuniu centenas de pessoas neste sábado (8), dia de conscientização sobre o Dia Internacional da Mulher. A presidente do fundo e primeira-dama Luciana Félix, acompanhada do prefeito Murilo Félix, coordenou os trabalhos.

“Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês – lideranças políticas, religiosas, representantes de movimentos sociais, empresas parceiras, secretarias municipais e toda a comunidade – que unem-se a nós nesta causa tão importante: a defesa dos direitos das mulheres”, disse a primeira-dama durante discurso.

Aberto à população, o evento começou às 8h com um café da manhã no jardim do Edifício Praça, sede da Prefeitura. Em seguida, vestidos de branco para simbolizar a paz e o combate à violência contra a mulher, os participantes saíram em caminhada rumo a Praça Toledo de Barros, no Centro.

Na praça, para celebrar o talento feminino, teve apresentação da Orquestra Sinfônica de Limeira exclusivamente com musicistas mulheres. Ainda na Toledo de Barros, tiveram outras apresentações culturais, além de estandes da Rede Elza Tank e da Divisão de Zoonozes.

Além do prefeito e da primeira-dama, o evento contou com a presença do vice-prefeito Fabiana D’Andréa, de secretários municipais, dos vereadores Tatiane Lopes, Marcelo Rossi, Lu Bogo, Mara Isa Mattos Silveira, Mariana Calsa, Guilherme Guido, Costa Júnior e Carlinhos do Grotta, da ex-vice-prefeita Erika Tank e das ex-vereadoras Constância Félix e Dra. Mayra Costa.