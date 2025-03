Deputada anuncia recursos para Limeira durante encontro no Ceprosom

A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, anunciou a destinação de recursos para Limeira durante visita à cidade na noite desta sexta-feira (7). A parlamentar se reuniu com o prefeito Murilo Félix, o vice-prefeito Fabiano D’Andréa, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Luciana Félix, autoridades do Executivo e do Legislativo, servidores públicos e lideranças políticas locais.

O encontro, realizado no auditório do Ceprosom (Centro de Promoção Social do Município), contou com a participação do prefeito Murilo Félix, que destacou como prioridade a destinação de recursos para o Aeroporto Regional de Limeira, a construção de um hospital veterinário público, do Centro do Autista e da Família e a construção de novas creches.

“A deputada Renata Abreu tem sido uma parceira importante para Limeira. Além de destinar emendas parlamentares, ela tem sido fundamental no apoio às nossas demandas junto aos ministérios, ajudando a viabilizar as prioridades para o nosso município”, afirmou Murilo Félix.

Em seu discurso, a deputada anunciou a destinação de mais de R$ 1 milhão em emendas para Limeira e confirmou o repasse de R$ 500 mil para a Santa Casa da cidade. Além disso, Renata Abreu forneceu orientações técnicas aos secretários municipais sobre o cadastramento de projetos nos programas federais.

“Limeira será uma prioridade para o meu gabinete. Coloco toda a minha equipe à disposição para ajudar a Prefeitura a conseguir recursos junto aos governos estadual e federal”, declarou a deputada.

O encontro também contou com a presença do presidente da Câmara, Everton Ferreira, e dos vereadores Nilton Santos (líder do governo), Costa Júnior, Mariana Calsa, Marcelo Rossi, Carlinhos do Grotta e Tatiane Lopes. Também participaram os secretários municipais Antonieta Polatto (Meio Ambiente e Agricultura), Claudete Florêncio (Administração), Celso Gonçalves (Obras e Serviços Públicos), Siddharta Leão (Segurança Pública e Defesa Civil), Antônio Montesano Neto (Educação), Alexandre Ferrari (Saúde), Silvio Birtto (Cultura), João Gomes Júnior (Esporte), Bruno Cunha (Comunicação) e Dimas Peruzza, presidente do Ceprosom.