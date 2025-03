Cultura oferece 40 vagas em curso gratuito de violão

A Secretaria de Cultura de Limeira abre nesta segunda-feira (10) as inscrições para o curso gratuito de violão, no Centro de Esportes e Artes Unificado de Limeira (CEU). Serão oferecidas 40 vagas, divididas em quatro grupos, dois voltados a alunos da terceira idade e outros dois, para alunos de 9 a 12 anos e de 21 a 59 anos. As aulas ocorrem às quintas-feiras, às 9h, 10h, 14h e 15h. Não é necessário conhecimento prévio nem ter violão próprio.

A matrícula deve ser realizada diretamente no CEU, localizado na Av. Prefeito Ary Levy Pereira, s/n.º – bairro Geada, segunda ou quinta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, mediante apresentação de RG ou Certidão de Nascimento. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis, que também precisam apresentar um desses documentos. As inscrições serão feitas por ordem de chegada e encerradas assim que o número de vagas for preenchido. O início das aulas está previsto para 27 de março.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3441-5493.

Confira os horários e respectivas faixas etárias das aulas, que ocorrem às quintas-feiras:

9h – terceira idade

10h – de 21 a 59 anos

14h – de 9 a 12 anos

15h – terceira idade