Chivas Supera o Club América no Primeiro Jogo da Champions Cup

No último dia 5 de março de 2025, Chivas e Club América se enfrentaram no primeiro dos três Clásicos de los Clásicos, com a vaga para as quartas de final da CONCACAF Champions Cup em jogo. A partida, realizada no Estádio Akron, foi tensa e cheia de emoções, com Chivas levando a melhor ao vencer por 1 a 0, após um gol contra de Sebastián Cáceres, aos 77 minutos de jogo.

O confronto entre os dois gigantes do futebol mexicano já era esperado com grande expectativa. O Club América, atual campeão da Liga MX, vinha embalado por uma série de vitórias e buscando seu quarto título consecutivo. Por outro lado, Chivas vive uma temporada instável, marcada pela demissão do técnico Óscar García antes do clássico, após uma temporada abaixo das expectativas.

Embora Club América fosse visto como favorito, a natureza imprevisível dos Clásicos, com suas rivalidades intensas, pode transformar qualquer jogo em uma verdadeira batalha. Durante os 90 minutos, o duelo foi marcado por muitas tentativas de ambos os lados, mas sem grandes oportunidades claras até o gol contra de Cáceres, que acabou definindo o placar e levando a torcida de Chivas ao delírio.

Agora, com a vantagem no placar, Chivas tem a chance de ampliar sua liderança no próximo encontro, que ocorrerá no sábado, durante a partida da Liga MX Clausura, onde os dois times estão em posições opostas na tabela. O Club América, apesar da derrota, segue firme em sua busca pela recuperação, e o confronto promete mais emoções nos próximos jogos.

Esse clássico já é considerado uma das maiores rivalidades do futebol mexicano, e, com certeza, a sequência de jogos entre esses dois times será fundamental para o futuro da temporada para ambas as equipes.

A PARTIDA entre Chivas x Club América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (09) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Guadalajara como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Chivas x Club América: Quando e Onde Assistir ao Clássico da Jornada 11 do Clausura 2025

O tão esperado clássico mexicano entre Chivas e Club América, válido pela jornada 11 do Clausura 2025, acontece neste sábado, 8 de março, às 21h00 (horário do México). O duelo será transmitido ao vivo pela plataforma Amazon Prime, com exclusividade para os fãs do México, e pela Telemundo nos Estados Unidos.

O primeiro confronto entre essas equipes nesta temporada já teve um vencedor, com Chivas saindo na frente com um gol contra do América. Embora o América tenha dominado o primeiro tempo, no segundo, a equipe diminuiu o ritmo, o que permitiu o time rival aproveitar a chance para marcar. Para este jogo, ambos os times buscarão a vitória com muito mais intensidade, já que os três pontos são essenciais para a luta pelo topo da tabela.

Após a derrota no primeiro clássico, o América terá que se reinventar, com um foco maior em jogadas ofensivas e uma postura mais agressiva, visando corrigir os erros e assegurar uma posição forte na competição. Este será um embate crucial para o futuro de ambos os clubes no campeonato e também no torneio internacional da Concachampions.

Onde Assistir:

México: Exclusivo na Amazon Prime.

Exclusivo na Amazon Prime. Estados Unidos: Transmissão pela Telemundo.

Este é um dos confrontos mais importantes da temporada, e o público pode esperar um jogo cheio de emoções e com muitas implicações para o futuro das equipes no Clausura 2025.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.