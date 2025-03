CET-Rio monta esquema de trânsito para blocos de Carnaval neste fim de semana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os desfiles dos blocos vão provocar interdições em algumas ruas da cidade – Riotur

A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para sábado (8/3) e domingo (9/3) para a festa dos principais blocos de Carnaval autorizados pela Prefeitura do Rio. E, para os que não irão curtir a folia, também serão apresentadas vias interditadas e os possíveis desvios.

Equipes da CET-Rio, entre agentes e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas, irão trabalhar em prol da fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação direta nos bloqueios, como também na orientação dos pedestres, foliões e motoristas.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar em tempo real toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

MEGABLOCO – BLOCO DA ANITTA

Sábado: 8/3/2025

Horário: 5h às 13h

Local: Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março

Interdições – das 5h às 13h

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março

Proibição de estacionamento – sexta-feira (7/3), das 23h às 13h de sábado (8/3)

– Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido, portanto, não é recomendada a ida e a volta com veículo particular

Desvios e rotas alternativas

– Para o deslocamento dos condutores que circulam entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar

Recomendações

– Para quem possui compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento

– Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos transportes públicos, como o metrô e o trem da SuperVia, já que esses modos de transportes são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários

BLOCO QUIZOMBA

SÁBADO: 8/3/2025

Horário: 9h às 14h

Local: Lapa

Concentração – das 9h às 10h

– Avenida Mem de Sá, na altura do nº 5

Interdições conforme itinerário do desfile – das 10h às 14h

– Avenida Mem de Sá, entre a Avenida República do Paraguai e a Rua do Lavradio

– Rua do Riachuelo, entre a Rua do Lavradio e a Avenida Mem de Sá

– Rua Teixeira de Freitas, entre a Avenida Mem de Sá e a Avenida Augusto Severo

– Avenida Augusto Severo, pistas central e lateral, entre a Rua Teixeira de Freitas e a edificação de nº 306

– Rua Joaquim Silva, entre a Rua da Lapa e a Avenida Augusto Severo

– Travessa do Mosqueira, entre a Rua Joaquim Silva e a Rua da Lapa

Dispersão do bloco: Avenida Mem de Sá, altura do Circo Voador.

BLOCO MULHERES DE CHICO

Sábado: 8/3/2025

Horário: 15h às 20h

Local: Leme

Interdição – das 15h às 20h

– Avenida Atlântica, pista junto à orla da praia, entre a Rua Anchieta e a Praça Almirante Júlio de Noronha

BLOCO PELA SACO

Sábado: 8/3/2025

Horário: 15h às 21h

Local: Botafogo

Interdições – das 15h às 21h

– Rua São Clemente, entre a Rua Dona Mariana e a Rua Martins Ferreira

– Rua Real Grandeza, entre a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria

– Rua Voluntários da Pátria, entre a Rua Real Grandeza e a Rua da Matriz

– Rua da Matriz

BLOCO DA RESSACA

Sábado: 8/3/2025

Horário: 16h às 22h

Local: Pedra de Guaratiba

Interdição – das 16h às 22h

– Rua Barros de Alarcão, entre a Rua Professor Bastos e a Rua Saião Lobato

Desvio

– Os veículos deverão seguir pela Rua Professor Bastos e, em seguida, acessar a Rua Belchior da Fonseca

MEGABLOCO – MONOBLOCO

Domingo: 9/3/2025

Horário: 5h às 13h

Local: Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março

Interdições – das 5h às 13h

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março

Proibição de estacionamento – sábado (8/3), das 23h às 13h de domingo (9/3)

– Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido, portanto, nãp é recomendada a ida e a volta com veículo particular

Desvios e rotas alternativas

– Para o deslocamento dos condutores que circulam entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas, pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar

Recomendações

– Para quem possui compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento

– Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos transportes públicos, como o Metrô e o trem da SuperVia, já que esses modos de transportes são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários