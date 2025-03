Bristol City x Hull City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (08/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Bristol City x Hull City acontece hoje, HOJE (08) às 12 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Prévia do Jogo: Bristol City x Hull City – Campeonato Inglês – 8 de Março de 2025

No próximo sábado, 8 de março de 2025, o Bristol City enfrentará o Hull City no Ashton Gate, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês (Championship). O Bristol City, que vem em boa fase, está na 7ª posição, buscando a classificação para os playoffs da Premier League. Já o Hull City, apesar de sua luta contra o rebaixamento, tem mostrado desempenho sólido fora de casa.

Forma Atual: O Bristol City chega ao confronto com uma sequência invicta de quatro jogos, incluindo uma vitória impressionante por 2 a 0 contra o Millwall. Eles têm o 6º melhor desempenho como mandantes, com 32 pontos conquistados em 17 jogos em casa. Sua campanha atual é uma das melhores desde a temporada 2014-15.

O Hull City, por outro lado, tem sido mais forte fora de casa, com vitórias surpreendentes contra equipes da parte de cima da tabela. Desde a chegada de Ruben Selles, o Hull se recuperou de uma fase difícil, subindo para a 19ª posição, com 36 pontos, mas ainda luta para garantir sua permanência na Championship.

Expectativa para o Jogo: O Bristol City, jogando em casa, é o favorito. A equipe tem se mostrado muito forte no Ashton Gate, e sua boa fase deve ser um fator determinante. Por outro lado, o Hull City, apesar de suas dificuldades, tem demonstrado que pode surpreender, especialmente em jogos fora de casa. No entanto, a história favorece o Bristol City, que tem uma vantagem significativa em confrontos diretos, com apenas uma derrota nos últimos 26 jogos em casa contra o Hull.

Probabilidades: Com base na boa fase e no histórico de confrontos, a previsão é uma vitória do Bristol City por 2 a 1. A equipe de Liam Manning vem mostrando confiança, e a vitória sobre o Millwall deve impulsionar ainda mais o time para esse confronto crucial.

Escalações Esperadas:

Bristol City: O’Leary; Pring, Vyner, Dickie, Tanner; Bird, Knight, Sykes, Earthy; Twine, Armstrong.

Esse jogo promete ser crucial para as ambições de ambos os times, com o Bristol City buscando se consolidar entre os primeiros e o Hull City tentando escapar da zona de rebaixamento.

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

