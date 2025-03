Boston Celtics x Los Angeles Lakers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (08/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Boston Celtics x Los Angeles Lakers hoje, HOJE (08) as 22h30 hs tem como mandante do jogo é oo Celtics O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Análise do Jogo: Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Neste sábado, 8 de março de 2025, os Boston Celtics x Los Angeles Lakers no TD Garden, em Boston, às 20h30 (horário local). Este confronto coloca frente a frente duas das franquias mais icônicas da NBA, ambas apresentando desempenhos notáveis nesta temporada.

Boston Celtics

Os Celtics lideram a Conferência Leste com um recorde de 45 vitórias e 18 derrotas. Recentemente, a equipe conquistou vitórias significativas contra adversários como o Denver Nuggets (110-103), o Portland Trail Blazers (128-118) e o Philadelphia 76ers (123-105). Jayson Tatum tem sido o destaque, registrando 35 pontos na última partida contra os 76ers. No entanto, há preocupações com lesões: Jrue Holiday (punho), Jaylen Brown (joelho), Kristaps Porzingis (doença), Sam Hauser (tornozelo) e Al Horford (dedo) estão listados como “dia a dia”, o que pode impactar a rotação da equipe. citeturn0news12

Los Angeles Lakers

Os Lakers vêm de uma sequência impressionante de oito vitórias consecutivas, acumulando um recorde de 40 vitórias e 21 derrotas. A recente vitória sobre o New York Knicks por 113-109 na prorrogação destacou as performances de Luka Dončić (32 pontos, 12 assistências e 7 rebotes) e LeBron James (31 pontos, 12 rebotes e 8 assistências). Desde a chegada de Dončić, os Lakers têm mostrado uma defesa sólida, liderando a liga nesse quesito após o All-Star Game. Contudo, lesões também são uma preocupação: Maximilian Kleber (pé) está fora, enquanto Markieff Morris (doença), Jordan Goodwin (tornozelo) e Rui Hachimura (joelho) estão listados como “dia a dia”. citeturn0news12

Confrontos Diretos

Historicamente, os Celtics lideram a série contra os Lakers com 166 vitórias contra 135. Nos últimos cinco confrontos:

24 de janeiro de 2025: Lakers 117-96 Celtics

16 de julho de 2024 (Summer League): Celtics 88-74 Lakers

2 de fevereiro de 2024: Celtics 105-114 Lakers

26 de dezembro de 2023: Lakers 115-126 Celtics

13 de julho de 2023 (Summer League): Celtics 95-90 Lakers

Esses dados mostram um equilíbrio recente entre as equipes, tornando o próximo jogo ainda mais imprevisível.

Previsão

Considerando as performances recentes e as possíveis ausências por lesão, o jogo promete ser equilibrado. A profundidade do elenco dos Celtics pode ser testada caso jogadores-chave não atuem. Por outro lado, os Lakers, embalados por uma sequência vitoriosa e liderados por Dončić e LeBron, buscarão manter o ritmo. A previsão é de uma partida com placar elevado, sendo uma aposta lógica considerar um total acima de 227 pontos.