ASSISTIR AO VIVO Besiktas x Gaziantep Campeonato Turco, HOJE (10/03), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



Análise do Jogo: Besiktas x Gaziantep – Super Lig Turca 2025

Data e Hora: 10 de março de 2025, às 17h30 (horário de Brasília)

Local: Vodafone Park, Istambul

O Besiktas entra em campo buscando continuar sua excelente sequência de vitórias na Super Lig Turca, ao enfrentar o Gaziantep na próxima segunda-feira. A equipe da casa está em grande forma, com cinco jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas, o que renovou suas esperanças de classificação europeia.

Forma do Besiktas: Sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, o Besiktas obteve uma importante vitória por 2-0 sobre o Kayserispor, com gols de Joao Mario e Semih Kilicsoy. A equipe está invicta há nove jogos na liga, ocupando a quarta posição com 44 pontos, quatro à frente do quinto colocado Eyupspor. A defesa tem sido sólida, sofrendo apenas dois gols nos últimos quatro jogos, enquanto o ataque tem sido letal, com média de 2,5 gols por partida.

Forma do Gaziantep: Por outro lado, o Gaziantep tentará estender sua invencibilidade no confronto direto, já que não perde para o Besiktas há duas partidas (uma vitória e um empate). Porém, a campanha fora de casa da equipe tem sido preocupante, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos na liga. O Gaziantep é uma das equipes com pior desempenho fora de casa, somando apenas cinco pontos em 11 jogos fora de casa.

Escalações Possíveis:

Besiktas:

Gunok; Masuaku, Uduokhai, Topcu, Svensson; Fernandes, Oxlade-Chamberlain; Mario, Rafa, Rashica; Immobile

Gaziantep:

Bozan; Viana, Kizildag, Husic; Sorescu, Daubin, Maxim, Ndiaye, Lungoyi; Boateng, Okereke

Análise do Jogo: O Besiktas é amplamente favorito para a partida, especialmente devido ao seu bom momento em casa. A equipe tem sido dominante no Vodafone Park, vencendo todas as oito partidas contra o Gaziantep disputadas em casa, e está invicta nas últimas oito partidas em todas as competições.

Embora o Gaziantep tenha mostrado alguma reação nas últimas partidas, suas dificuldades em jogos fora de casa e o sólido desempenho do Besiktas indicam que os donos da casa têm todas as condições para conquistar mais uma vitória.

Previsão de Resultado:

Besiktas 3-1 Gaziantep

Embora o Gaziantep tenha algumas armas no ataque, como Emmanuel Boateng, que marcou dois gols no último jogo, a superioridade técnica e o poder ofensivo do Besiktas devem prevalecer, levando a uma vitória confortável para os donos da casa.