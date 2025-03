Agência Minas Gerais | Governo de Minas homologa concurso público para a carreira de enfermagem

O Governo de Minas publicou neste sábado (8/3) a homologação parcial do resultado final do concurso público para a carreira de profissional de enfermagem (PENF). Essa é a primeira etapa para o início das nomeações dessa categoria profissional. No total foram ofertadas 741 vagas para a carreira de PENF, com a aprovação de mais de 1000 candidatos no certame.

A homologação será feita para o resultado final do concurso público, contemplando todas as categorias profissionais: enfermeiro, enfermeiro de terapia intensiva, neonatologista, obstetra, oncologista e técnico de enfermagem. As primeiras nomeações estão previstas já para a próxima semana.

Próximas etapas

Após a publicação da homologação, os candidatos classificados serão nomeados, conforme ordem de classificação, durante o prazo de validade do concurso público: dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

A nomeação será publicada no Diário Oficial de Minas Gerais e no site da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig). Também será encaminhado um e-mail para os candidatos informando sobre sua nomeação, no endereço informado durante o momento da inscrição.

No mesmo dia em que for publicada a nomeação, serão disponibilizadas orientações, como a convocação para perícia médica e para a posse na área do concurso, no site da Fhemig. As convocações para a perícia médica e posse serão publicadas contendo data, horário e local para comparecimento do candidato. É importante ficar atento às datas, horários e locais agendados, e quaisquer atualizações e novas informações sobre o concurso.

Após cerca de 10 anos, a Fhemig realizou concurso para o preenchimento de mais de 1.800 vagas em suas unidades hospitalares. Até o momento foram efetuadas as nomeações de 732 profissionais da carreira de Médico (MED) e de 192 profissionais da carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde (AGAS). Sendo que aproximadamente 400 servidores já reforçam o trabalho nas unidades da Fhemig.

As dúvidas sobre o concurso público da Fhemig podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].