Agência Minas Gerais | Copasa investe na ampliação e modernização do sistema de abastecimento em Montes Claros

A Copasa está executando mais uma obra em continuidade ao programa de investimentos na melhoria do abastecimento de água em Montes Claros, no Norte de Minas. Com a proposta de garantir a segurança hídrica, favorecer a melhoria operacional e atender à demanda de aumento populacional está sendo construído um novo reservatório, localizado na zona sul da cidade.

A implantação da estrutura visa ampliar a oferta de água tratada dos sistemas Pacuí e São Francisco, assegurando o fornecimento de água durante o período de estiagem severa e minimizando os impactos causados pela queda na produção nos sistemas Juramento/Verde Grande.

Com investimentos de cerca de R$ 19 milhões, a obra para instalação do reservatório de aço vitrificado, com capacidade de 4 milhões de litros, visa reduzir perdas, otimizar o transporte de água, além de favorecera modernização e a integração hidráulica das estruturas existentes com o novo sistema, a fim de garantir a estabilidade do abastecimento para toda a população da cidade.

O projeto ainda contempla a instalação de 6 mil metros de adutora de água tratada em tubos de ferro fundido. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em março de 2026.

Além dos benefícios diretos para a população, as obras também vão gerar renda e movimentar a economia do município, por meio da criação de pouco mais de mil empregos.

“A implantação do novo reservatório e das adutoras vai ampliar a capacidade do sistema de abastecimento, a fim de contemplar a crescente demanda da população de Montes Claros, garantindo a sustentabilidade do fornecimento de água e melhorando a qualidade de vida dos moradores”, avalia o gerente da unidade de expansão Norte e Leste, Raul César Durães.

Água tratada

Água tratada é garantia de saúde e exige altos investimentos para a sua produção, reservação, distribuição e controle de qualidade.

Para garantir quantidade, regularidade e qualidade dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a Copasa exerce um rigoroso controle no processo de tratamento da água e investe em programas de preservação dos mananciais de onde a água é captada para abastecimento público.

Operação

A Copasa opera o serviço de abastecimento de água e o serviço de esgotamento sanitário em Montes Claros desde a década de 1970. O serviço de abastecimento de água opera com três estações de tratamento de água (ETAs), com 139.338 ligações ativas, interligadas por 1.780.715 metros de redes de distribuição. Diariamente, são distribuídos, em média, 76,5 milhões de litros de água tratada na cidade.

O sistema de esgotamento sanitário opera com uma estação de tratamento de esgoto (ETE) e 140.064 ligações ativas, que coletam esgotos transportados por 1.271.736 metros de redes de esgotamento.