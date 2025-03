Vélez Sarsfield x San Martín San Juan ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (07/03)

Palpite para Vélez Sarsfield x San Martín San Juan – 07/03/2025

A partida entre Vélez Sarsfield e San Martín San Juan, válida pela 1ª Divisão Argentina, acontece no dia 07 de março de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani. A equipe analisou as odds e probabilidades desse jogo e trouxe dicas importantes para quem deseja apostar.

Prognóstico Principal: Vélez Sarsfield vence

Analisando a atual fase de ambas as equipes, nosso palpite é para uma vitória do Vélez Sarsfield. Apesar de sua campanha ruim até o momento, com 6 derrotas em 8 jogos, a equipe tem maior potencial técnico do que o San Martín San Juan, que, por sua vez, tem apenas 1 vitória no campeonato. A odd de 1.68 para a vitória do Vélez representa uma chance de 60% de sucesso, mas, na visão dos especialistas, essa probabilidade é ainda mais favorável, tornando a aposta uma boa opção.

Aposta em Menos de 2.5 gols

Outro mercado interessante é o de gols. Espera-se uma partida com poucas oportunidades de gol, devido à dificuldade ofensiva de ambas as equipes. Com odds de 1.53, a aposta em menos de 2.5 gols na partida é uma boa opção para quem acredita em um jogo mais truncado e com um baixo número de finalizações.

Desempenho das Equipes

Vélez Sarsfield : Com uma campanha preocupante, o time soma 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. A equipe tem dificuldades para marcar gols (0 por jogo) e sofre uma média de 1.63 gols por partida.

: Com uma campanha preocupante, o time soma 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. A equipe tem dificuldades para marcar gols (0 por jogo) e sofre uma média de 1.63 gols por partida. San Martín San Juan: Já o San Martín San Juan tem uma campanha um pouco melhor, com 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. A equipe tem uma média de 0.5 gols marcados por jogo e 0.88 gols sofridos.

Histórico de Confrontos

Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o San Martín San Juan levou a melhor com 3 vitórias, contra apenas 1 vitória do Vélez Sarsfield, e 1 empate. O último confronto entre os times, realizado em julho de 2023, terminou empatado em 2 a 2 pela Copa Argentina.

Conclusão

Com base na análise detalhada, o prognóstico para essa partida é de vitória do Vélez Sarsfield, com uma aposta adicional interessante no mercado de gols (menos de 2.5). Embora o Vélez esteja em uma fase ruim, a diferença técnica entre as equipes pode ser determinante para uma possível recuperação da equipe da casa.