Urbes lança, neste dia 8 de março, projeto Parada Amiga com ponto monitorado na Av. Dr. Armando Pannunzio – Agência de Notícias

A Urbes Trânsito e Transportes, em parceria com a Concessionária BRT Sorocaba, lança, neste dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), o projeto Parada Amiga, com o objetivo de oferecer mais segurança para as mulheres no transporte coletivo de Sorocaba.

O primeiro ponto monitorado está localizado na Av. Dr. Armando Panunzio sentido centro, próximo ao restaurante Habib’s.

O abrigo possui sistema de inteligência artificial e é composto com câmera de alta definição, alto-falantes, monitor de 21,5 polegadas.

O monitoramento é feito pela Central de Controle Operacional do BRT e conta com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba para eventuais ocorrências.

O acionamento ocorrerá após a inteligência artificial constatar a presença de uma mulher sozinha, e em situação de risco, no ponto de ônibus. No mesmo instante, uma atendente da Central de Controle Operacional do BRT aparece na tela interagindo com a mulher e a acompanha até seu embarque no ônibus.

Nesta primeira etapa, o sistema será implantado em 25 pontos de parada de ônibus da cidade que atendem critérios técnicos associados à maior vulnerabilidade para mulheres desacompanhadas.