Toluca x Necaxa ASSISTIR AO VIVO HOJE (08/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on

Por MRNews Intervenção do Big Boss : ânimos exaltados em briga entre MC Bin e Davi no BBB24 O clima na casa do Big Brother Brasil 24 ficou tenso na noite de segunda-feira, 25 de março, após uma intensa briga entre os participantes MC Bin e Davi. O incidente ocorreu após a dinâmica do Sincerão, […]