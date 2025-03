Sorocaba será o primeiro município do interior de SP a adotar sistema de reconhecimento facial por câmeras – Agência de Notícias

Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (07), o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), reuniu-se com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite, para discutir o tema segurança pública na cidade de Sorocaba. Em pauta ações integradas de inteligência entre a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Civil e Polícia Militar (PM).

Um dos temas discutidos foi a implantação do “Smart Sampa Sorocaba”, uma ferramenta que vem sendo utilizada com sucesso na capital paulista. Assim, ficou definido, a partir dessas tratativas, que a Administração Pública de Sorocaba trará para a cidade o que há de mais moderno em questão de tecnologia voltada a esse tema. Nossa cidade será a primeira do interior paulista a implantar um sistema que já opera com grande êxito na capital, o chamado Programa Smart Sampa.

O objetivo do programa é garantir uma pronta resposta na segurança à população, utilizando as câmeras de segurança e os radares da cidade. O recurso consiste em um importante reforço na segurança municipal, agindo preventivamente. Aqui deverá funcionar de modo integrado ao Centro de Operações Especiais e Inteligência (COEI) e à Secretaria de Mobilidade (Semob), realizando, por meio de câmeras conectadas ao sistema, o reconhecimento facial de pessoas com antecedentes criminais, localizando-as e informando os órgãos policiais.

“Nós nos reunimos com o secretário Derrite, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente da Segurança Pública do nosso estado e decidimos trazer essa solução que vem dando muito certo na cidade de São Paulo. Não temos problema nenhum em dizer que estamos copiando uma iniciativa que vem demonstrando sucesso e que vai melhorar muito a segurança e o bem-estar do povo sorocabano”, afirma o prefeito Rodrigo Manga, que explica resumidamente como vai funcionar. “As câmeras farão o reconhecimento de pessoas que podem ser um ladrão ou um estuprador, por exemplo, e essas informações vão direto, pelo nosso Centro de Operações, para órgãos como a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, acionando essas forças de segurança. Temos certeza de que isso vai coibir a ação de criminosos e até evitar que eles cheguem a nossa cidade”, conclui.

Em breve, o anúncio detalhado desse programa será divulgado pela Prefeitura.