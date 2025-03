São José realiza 7ª Conferência das Cidades

Paula Pessoa





No dia 15 de março (sábado), a Prefeitura de São José dos Campos realizará a 7ª Conferência Municipal da Cidade. O evento, que terá início às 8h30 no Centro de Formação do Educador (Cefe), em Santana, faz parte da etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades e a 7ª Conferência Estadual das Cidades de São Paulo. Confira a programação completa abaixo.

Entidades que atuam no município nos segmentos relacionados à política de desenvolvimento urbano envolvidos já participam das reuniões desde fevereiro, quando ocorreu a 1° reunião da Etapa preparatória Municipal para instituição da Comissão Organizadora Municipal da 7ª Conferência. O evento foi aberto aos representantes da Sociedade Civil interessados em participar da Comissão Organizadora, e ocorreu no Cefe.

As conferências seguem as diretrizes do Ministério das Cidades e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e visam discutir políticas públicas para o desenvolvimento urbano.

O tema da 7ª Conferência é “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o edital com todas as informações sobre a Conferência, assim como demais documentos e programação podem ser consultados em uma página específica no site da Prefeitura.

A programação completa do evento pode ser consultada aqui.

Serviço

7ª Conferência Municipal da Cidade

Data: 15/3/2025

Horário: a partir das 8h30

Local: Cefe, que fica na Avenida Olivo Gomes, 250 – Santana.



