Região leste recebe 1ª edição do Vivência Sertaneja de 2025

A Casa de Cultura Eugênia da Silva, no bairro Novo Horizonte, região leste de São José dos Campos, recebe na próxima terça-feira (11), das 18h às 21h, a primeira edição do ano da Vivência Sertaneja com uma celebração para os violeiros e participantes.

A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Não há necessidade de reservar ingressos. Basta chegar e aproveitar a programação!

Sobre o Vivência Sertaneja

A intenção da vivência é reunir os violeiros, favorecendo o convívio, a troca cultural e a apresentação musical.

Artistas experientes e com anos de carreira compartilham a sua arte com aprendizes que começaram a atuar agora.

O palco é aberto para os participantes compartilharem a sua arte e conhecimentos.

Participantes

A Vivência Sertaneja tem participações de artistas experientes como Moraizitto, Havaí, Robertinho e Milton do Quarteto Havaí, as duplas Paulista e Zé do Vale, Delfim e Delfino, Hamilton e Tiãozinho, Toninho da Gaita Ponto, Júlio César, Serginho Teodoro, Trio da Roça e outros. Muitos destes veteranos acompanham os aprendizes, incentivando o desenvolvimento artístico.

Aprendizes e músicos amadores também expõem a sua arte, adquirindo mais experiência de palco e desenvolvendo o seu talento.

Serviço

Casa de Cultura Eugênia da Silva

Endereço: Rua dos Carteiros, 110, Novo Horizonte



